Concorso Camera dei Deputati 2021, 30 tecnici: preselettiva il 4 marzo (Di martedì 1 febbraio 2022) ***aggiornamento dell’1/02/2022: Nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 1° febbraio 2022 arriva il diario delle prove del Concorso per 20 tecnici della Camera dei Deputati (Codice Concorso C06) che si terrà il 4 marzo 2022 a Roma, presso la Fiera di Roma, via Portuense 1645/1647, ingresso Nord, alle ore 10. Altro rinvio invece per il Concorso C07, il cui diario sarà pubblicato il 18 marzo 2022. Leggi qui l’avviso per il Concorso C06 e qui l’avviso per il Concorso C07 **aggiornamento del 21/12/2021: Nuovo rinvio per le prove dei due concorsi per tecnici. Nuove comunicazioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 1° febbraio 2022. Leggi qui l’avviso per il ... Leggi su leggioggi (Di martedì 1 febbraio 2022) ***aggiornamento dell’1/02/2022: Nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 1° febbraio 2022 arriva il diario delle prove delper 20delladei(CodiceC06) che si terrà il 42022 a Roma, presso la Fiera di Roma, via Portuense 1645/1647, ingresso Nord, alle ore 10. Altro rinvio invece per ilC07, il cui diario sarà pubblicato il 182022. Leggi qui l’avviso per ilC06 e qui l’avviso per ilC07 **aggiornamento del 21/12/: Nuovo rinvio per le prove dei due concorsi per. Nuove comunicazioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 1° febbraio 2022. Leggi qui l’avviso per il ...

