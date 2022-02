Cinque frasi fatte pensate per terrorizzare i neo genitori (Di martedì 1 febbraio 2022) Uno degli sport preferiti dai genitori è “mettere in guardia” chi i bambini deve ancora farli. Dal sempreverde (e maleducato) “Si vede che non hai figli” al lapalissiano “ti cambiano la vita”. Piccolo vademecum su cosa ci si può sentir dire, con le migliori strategie di difesa Leggi su ecodibergamo (Di martedì 1 febbraio 2022) Uno degli sport preferiti daiè “mettere in guardia” chi i bambini deve ancora farli. Dal sempreverde (e maleducato) “Si vede che non hai figli” al lapalissiano “ti cambiano la vita”. Piccolo vademecum su cosa ci si può sentir dire, con le migliori strategie di difesa

Advertising

peachoux : la mia attenzione ormai si limita a cinque frasi con illustrazioni di fianco ........... - fasiaalterne : @i89shailee ma assolutamente figurati, non c'è problema. è una delle ultime frasi che mi ha detto la persona con cu… - sexjsernando : Che tortura. Sempre le stesse frasi da cinque mesi #gfvip - ughnoemi : Alex e Delia dicono le stesse frasi solo in ordine diverso ogni puntata da quasi cinque mesi. Che noia e la gente c… - instaIova : il mio ex mi ha bloccata da tutte le parti ed io mi devo trasferire così volevo lasciargli un ricordo e ho deciso d… -