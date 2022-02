Cecchi Gori dimesso dopo il ricovero (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, è tornato a fare notizia in questi giorni per le sue condizioni di salute. Il produttore cinematografico infatti era stato costretto al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma 6 giorni fa a causa di un’insufficienza respiratoria ma sue condizioni erano apparse da subito poco gravi. Cecchi Gori aveva avuto in precedenza il covid, ma il suo ricovero non sarebbe legato alla malattia, essendo già negativo al suo arrivo in ospedale. «Ho solo una polmonite, niente Covid che in realtà ho già avuto»: aveva detto il produttore al telefono dall’ospedale Gemelli dove è ricoverato. «Sono sereno: il fatto è che a 80 anni ci si indebolisce, mi danno l’ossigeno, ma niente Covid». Nelle prossime, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex presidente della Fiorentina, Vittorio, è tornato a fare notizia in questi giorni per le sue condizioni di salute. Il produttore cinematografico infatti era stato costretto alal Policlinico Gemelli di Roma 6 giorni fa a causa di un’insufficienza respiratoria ma sue condizioni erano apparse da subito poco gravi.aveva avuto in precedenza il covid, ma il suonon sarebbe legato alla malattia, essendo già negativo al suo arrivo in ospedale. «Ho solo una polmonite, niente Covid che in realtà ho già avuto»: aveva detto il produttore al telefono dall’ospedale Gemelli dove è ricoverato. «Sono sereno: il fatto è che a 80 anni ci si indebolisce, mi danno l’ossigeno, ma niente Covid». Nelle prossime, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ...

