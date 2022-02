Avere un'idea innovativa non basta. Servono una squadra affiatata e qualche dritta da chi ne sa. Per esempio... (Di martedì 1 febbraio 2022) Dare vita a una startup innovativa è una sfida per chiunque e, in particolare, per le donne: «Creare la propria impresa significa essere padrone di se stesse, delle proprie decisioni e della propria vita», spiega Teresa Valerio, fondatrice ben 25 anni fa di AssoDonna, associazione non profit che promuove la cultura di genere e l’imprenditoria femminile: «Le imprenditrici hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. Tuttavia non possiamo dimenticare che le donne si portano dietro due millenni di storia in cui chi trovava le risorse era l’uomo e chi offriva servizi ai figli e alla famiglia era la donna». Teresa Valerio, presidente di AssoDonna (Press Office) La strada verso i nuovi modelli femminili pertanto è ancora lunga. Una maggiore presenza delle donne nei settori tecnologicamente più avanzati è indispensabile. «Nel campo dell’intelligenza artificiale, per ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 febbraio 2022) Dare vita a una startupè una sfida per chiunque e, in particolare, per le donne: «Creare la propria impresa significa essere padrone di se stesse, delle proprie decisioni e della propria vita», spiega Teresa Valerio, fondatrice ben 25 anni fa di AssoDonna, associazione non profit che promuove la cultura di genere e l’imprenditoria femminile: «Le imprenditrici hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. Tuttavia non possiamo dimenticare che le donne si portano dietro due millenni di storia in cui chi trovava le risorse era l’uomo e chi offriva servizi ai figli e alla famiglia era la donna». Teresa Valerio, presidente di AssoDonna (Press Office) La strada verso i nuovi modelli femminili pertanto è ancora lunga. Una maggiore presenza delle donne nei settori tecnologicamente più avanzati è indispensabile. «Nel campo dell’intelligenza artificiale, per ...

