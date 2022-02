Anagrafe digitale, da oggi possibile online il cambio di residenza (Di martedì 1 febbraio 2022) In 31 comuni è disponibile da oggi, 1 febbraio, la procedura online per richiedere il cambio di residenza o dimora sul portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) In 31 comuni è disponibile da, 1 febbraio, la proceduraper richiedere ildio dimora sul portale dell'Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). L'articolo .

Advertising

InnovazioneGov : ??Dal 1 febbraio al via il cambio di residenza online: i primi comuni italiani, individuati d’intesa con… - SkyTG24 : Anagrafe digitale, al via da oggi il cambio di residenza online: ecco come funziona - Salvato54534594 : RT @Viminale: Con il cambio di residenza o dimora si ampliano i servizi #online dell'#AnagrafeNazionale popolazione residente. Prima fase d… - orizzontescuola : Anagrafe digitale, da oggi possibile online il cambio di residenza - comuni_anci : RT @Viminale: Con il cambio di residenza o dimora si ampliano i servizi #online dell'#AnagrafeNazionale popolazione residente. Prima fase d… -