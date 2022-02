Agrigento, 24enne ucciso in piazza con 9 colpi di pistola: fermato il padre poliziotto (Di martedì 1 febbraio 2022) Un primo colpo alla testa, gli altri otto sul torace: Vincenzo Gabriele Rampello, 24 anni, è stato ucciso così in piazza Progresso a Raffadali, nell’Agrigentino. I carabinieri hanno fermato il padre Gaetano Rampello, 57 anni, assistente capo coordinatore della polizia di Stato in servizio decimo reparto Mobile di Catania: secondo una prima ricostruzione, è stato lui a uccidere il figlio con la pistola di ordinanza al termine di una lite. In piazza Progresso i militari dell’Arma e del comando provinciale di Agrigento, che indagano, hanno trovato nove bossoli di una pistola. colpi esplosi a distanza ravvicinata. Stando alla versione fornita dai carabinieri, padre e figlio hanno avuto un’accesa discussione in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Un primo colpo alla testa, gli altri otto sul torace: Vincenzo Gabriele Rampello, 24 anni, è statocosì inProgresso a Raffadali, nell’Agrigentino. I carabinieri hannoilGaetano Rampello, 57 anni, assistente capo coordinatore della polizia di Stato in servizio decimo reparto Mobile di Catania: secondo una prima ricostruzione, è stato lui a uccidere il figlio con ladi ordinanza al termine di una lite. InProgresso i militari dell’Arma e del comando provinciale di, che indagano, hanno trovato nove bossoli di unaesplosi a distanza ravvicinata. Stando alla versione fornita dai carabinieri,e figlio hanno avuto un’accesa discussione in ...

Advertising

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Agrigento, 24enne ucciso in piazza con 9 colpi di pistola: fermato il padre poliziotto - fattoquotidiano : Agrigento, 24enne ucciso in piazza con 9 colpi di pistola: fermato il padre poliziotto - news_mondo_h24 : 24enne ucciso nell’Agrigentino, arrestato il padre - aranciaverde : RT @alessiomagno1: Agghiacciante in provincia di Agrigento: un poliziotto uccide per strada il figlio 24enne con 9 colpi di pistola… - PivaEdoardo : RT @alessiomagno1: Agghiacciante in provincia di Agrigento: un poliziotto uccide per strada il figlio 24enne con 9 colpi di pistola… -