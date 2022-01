Tilden | Sampras | Federer | i plurivincitori Slam della storia superati da Nadal

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il venti - venti - venti non esiste più. Rafaelè, dei "Big Three", il primo a muovere la pedina in avanti e a toccare quota 21. Il successo in rimonta su Daniil Medvedev, giunto al termine di ...

... Dick Sears ha conquistato i campionati degli Stati Uniti per la settima volta di fila e ha detenuto il record di Slam vinti per 38 anni fino al 1925 e all'ottavo centro di BillAggiornato dopo Us Open 2021 (vincitore Medvedev) Roger Federer/Rafael Nadal/ Novak Djokovic - 20 Pete- 14 Roy Emerson - 12 Björn Borg - 11 Rod Laver - 11 Bill- 10 Jimmy Connors - 8 ...In principio fu Hartley, con i suoi due Wimbledon nel 1879. Tilden il primo in doppia cifra, poi Emerson con 11 superato da Pistol Pete a 14, infine Roger e l'era irripetibile dei Big 3 ...Rafa Nadal vince il 21esimo titolo e mette il naso davanti a tutti. Sesto Slam sul cemento: meglio di lui su questa superficie solo Djokovic, Federer e Sampras ...