Superbonus | stangata in tutta Italia | cosa succede

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Occhi puntati sulle frodi per i bonus edilizi. Arrivati i primi provvedimenti della Guardia di Finanza, unain arrivo per presunte accuse di frodi che riguardano i bonus edilizi. Si tratta, in particolare del bonus facciate,  bonus locazioni, bonus per ristrutturazioni con miglioramenti sismici ed energetici. Le indagini, secondo quanto si legge su Il fatto quotidiano, sono partite dall’Emilia Romagna L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus stangata

Consumatore.com

Il comparto delle costruzioni , drogato dalper gli interventi su case e condomini, ... dopo l agià subita tra ottobre e dicembre. L'authority dell'energia Arera calcola che tra ...ENERGIA & INFLAZIONE/ La mossa obbligata del Governo per evitare una nuova "" In effetti le ... Rischiamo, per esempio, di far rallentare l'edilizia che, pur spinta dalal 110%, non ...Occhi puntati sulle frodi per i bonus edilizi. Arrivati i primi provvedimenti della Guardia di Finanza, una stangata ...Il primo trimestre dell'anno prevede rincari fino al 55% con cifre da capogiro. In attesa di prezzi calmierati, ecco le accortezze per non avere soprese ...