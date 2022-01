Successo per l’International GR Tournament “Swirl and Twirl” di ASU (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tara Dragaš ha sbaragliato la concorrenza della categoria junior A, conquistando il podio con un 1° posto al cerchio, alla palla e al nastro, 2^ nelle clavette. Una bellissima 2^ posizione invece per Elena Perissinotto nella categoria senior A, raggiunto con un 2° posto al cerchio, 1° alle clavette, 5° alla palla, 3° al nastro. Le senior B Giulia Cancian e Arianna Cos sono arrivate rispettivamente 2^ e 4^; mentre le senior C Elena Pilosio 2^ e Margherita Muni 3^. Buone anche le prove delle allieve con Adele Asquini 2^ al nastro e 4^ in classica generale; Chiara Bernardis 1^ nel corpo libero; Cristina Fabro e Stella Iacumin 5^ e 6^, entrambe 1’ in coppia al cerchio e rispettivamente 1^ e 2^ alle clavette. Si è concluso con questi risultati, per le farfalle bianconere, l’International GR Tournament “Swirl and Twirl” ... Leggi su udine20 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tara Dragaš ha sbaragliato la concorrenza della categoria junior A, conquistando il podio con un 1° posto al cerchio, alla palla e al nastro, 2^ nelle clavette. Una bellissima 2^ posizione invece per Elena Perissinotto nella categoria senior A, raggiunto con un 2° posto al cerchio, 1° alle clavette, 5° alla palla, 3° al nastro. Le senior B Giulia Cancian e Arianna Cos sono arrivate rispettivamente 2^ e 4^; mentre le senior C Elena Pilosio 2^ e Margherita Muni 3^. Buone anche le prove delle allieve con Adele Asquini 2^ al nastro e 4^ in classica generale; Chiara Bernardis 1^ nel corpo libero; Cristina Fabro e Stella Iacumin 5^ e 6^, entrambe 1’ in coppia al cerchio e rispettivamente 1^ e 2^ alle clavette. Si è concluso con questi risultati, per le farfalle bianconere,GRand” ...

