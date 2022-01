Speranza: «Con Mattarella bis al Quirinale governo più forte. Lotta al Covid, una fase nuova» (Di martedì 1 febbraio 2022) Il ministro della Salute: dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, ma vediamo i primissimi segnali di piegatura della curva Leggi su corriere (Di martedì 1 febbraio 2022) Il ministro della Salute: dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, ma vediamo i primissimi segnali di piegatura della curva

Advertising

LucaBizzarri : L’accostamento con la shoah. Il cartello “Chiamatemi mainoculato” (ed è facilissimo sbagliarsi…) Ma soprattutto l’a… - amnestyitalia : Con @patrickzaki1 in attesa di un felice e rapido esito dell’udienza di domani. Ti siamo vicini nella speranza che… - AndreaVenanzoni : Immaginare di andar avanti per tutto il 2022 con limitazioni, chiusure, divieti, ovvero la solita la solfa cara agl… - luigi5120 : @reportrai3 Congratulazioni e grazie per le vostre inchieste con la speranza che riescano a smuovere sempre più cos… - adrianobusolin : RT @aledige: Vedi la #Briganti e speri che rimanga a casa per sempre, con Speranza suo idolo, perché è sempre stato coerente. Si è visto ad… -