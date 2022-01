Serie A, la FIGC pensa ad una soluzione drastica (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continua il difficile periodo che sta vivendo il mondo del calcio a livello economico. I danni che ha creato l’emergenza Coronavirus sono irreparabili e gli aiuti dal Governo tardano ad arrivare e tutto sembra giocare contro il mondo del pallone. secondo quanto richiesto dalla Lega di Serie A, la Federcalcio, spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche decidere di commissariare la massima lega calcistica dal 1° febbraio, anche se oggi riceverà la lettera che chiederà di un rinvio di almeno un paio di settimane prima di recepire le norme contenute nel nuovo statuto. Serie A, CoronavirusIl presidente Gabriele Gravina prenderà una iniziativa del genere prima della seconda metà di febbraio. Il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, però, in alcune delle uscite più recenti, per quanto riguarda gli aiuti economici, aveva parlato di un tavolo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continua il difficile periodo che sta vivendo il mondo del calcio a livello economico. I danni che ha creato l’emergenza Coronavirus sono irreparabili e gli aiuti dal Governo tardano ad arrivare e tutto sembra giocare contro il mondo del pallone. secondo quanto richiesto dalla Lega diA, la Federcalcio, spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche decidere di commissariare la massima lega calcistica dal 1° febbraio, anche se oggi riceverà la lettera che chiederà di un rinvio di almeno un paio di settimane prima di recepire le norme contenute nel nuovo statuto.A, CoronavirusIl presidente Gabriele Gravina prenderà una iniziativa del genere prima della seconda metà di febbraio. Il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, però, in alcune delle uscite più recenti, per quanto riguarda gli aiuti economici, aveva parlato di un tavolo ...

