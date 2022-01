Scuole | De Longis Pd | “Riunione conferma che il problema c’è Altro che polemiche sterili”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Con il solo intento di correggere alcune inesattezze contenute nella nota del sindaco Agostinelli vorrei precisare che nel mio intervento sui ritardi nell’utilizzazione degli ingenti fondi (41 milioni di euro) destinati al rimodernamento e alla messa in sicurezza degli istituti scolastici della provincia di Benevento facevo notare la colpevole inerzia degli organi politici nel sorvegliare, sollecitare, controllare l’iter amministrativo relativo all’effettivo utilizzo dei fondi”. Inizia così la nota stampa di Raffaele De, esponente del Partito Democratico e consigliere provinciale e comunale a Benevento. “E’ assolutamente noto a tutti – prosegue – che la politica non deve in alcun modo entrare nel merito delle procedure di gara, progettazione, appalto e quant’è inerente alla effettiva messa a terra ...