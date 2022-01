Sanremo, attesa la presenza di Matteo Berrettini al Festival (Di lunedì 31 gennaio 2022) Matteo Berrettini a Sanremo: a quanto si apprende, il tennista romano , unico italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon, reduce dalla semifinale dell'Australian Open dove si è battuto contro ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 31 gennaio 2022): a quanto si apprende, il tennista romano , unico italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon, reduce dalla semifinale dell'Australian Open dove si è battuto contro ...

Advertising

AccademiaCrusca : #Sanremo2022?? Le pagelle linguistiche dell'accademico Lorenzo Coveri: un gioco per parlare di lingua in attesa di a… - MBritanno : RT @RaiDue: Non credete alle vostre orecchie, vero? ?? Eppure non stiamo scherzando... domani #ILunatici sbarcheranno a Sanremo e come semp… - __m_r_s___ : RT @AccademiaCrusca: #Sanremo2022?? Le pagelle linguistiche dell'accademico Lorenzo Coveri: un gioco per parlare di lingua in attesa di asco… - asia_capuano : RT @AccademiaCrusca: #Sanremo2022?? Le pagelle linguistiche dell'accademico Lorenzo Coveri: un gioco per parlare di lingua in attesa di asco… - lucio_funk : serata cover sanremo semp la piu attesa/figa, poki cazzi -