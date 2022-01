Roma, i cento giorni di Gualtieri: in partenza la fase due (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 21 ottobre scorso Roberto Gualtieri, dopo la vittoria alle urne contro Enrico Michetti, si insediava in Campidoglio. Da allora sono trascorsi cento giorni, 88 dall'insediamento della giunta: un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 21 ottobre scorso Roberto, dopo la vittoria alle urne contro Enrico Michetti, si insediava in Campidoglio. Da allora sono trascorsi, 88 dall'insediamento della giunta: un ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma cento Roma, i cento giorni di Gualtieri: in partenza la fase due Il 21 ottobre scorso Roberto Gualtieri, dopo la vittoria alle urne contro Enrico Michetti, si insediava in Campidoglio. Da allora sono trascorsi cento giorni, 88 dall'insediamento della giunta: un periodo che il nuovo sindaco ha trascorso riorganizzando la macchina amministrativa, cambiando i vertici di alcune municipalizzate, studiando e ...

