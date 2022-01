Programmi TV di stasera, lunedì 31 gennaio 2022. Su Rai1 l’ultima puntata di Non Mi Lasciare, Report intervista Noemi Letizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non Mi Lasciare Rai1, ore 21.30: Non Mi Lasciare - Ultima puntata Fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roja. 1×07-08: Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo – gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro il quale però inaspettatamente non si rivela tale. Nel frattempo qualcuno ha trafugato dall’auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c’è stato, la drammatica storia degli abusi che in quell’orfanotrofio sono stati perpetrati. Ma eventi, assolutamente inattesi, rimetteranno in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non Mi, ore 21.30: Non Mi- UltimaFiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roja. 1×07-08: Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo – gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro il quale però inaspettatamente non si rivela tale. Nel frattempo qualcuno ha trafugato dall’auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c’è stato, la drammatica storia degli abusi che in quell’orfanotrofio sono stati perpetrati. Ma eventi, assolutamente inattesi, rimetteranno in ...

