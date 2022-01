Parigi 2024, Tony Estanguet (presidente comitato) è positivo: salta Pechino (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il presidente del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, Tony Estanguet è risultato positivo al Covid-19 e dovrà dare forfait per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino in programma venerdì. Étienne Thobois, amministratore delegato del comitato organizzatore, potrebbe recarsi in Cina per osservare l’andamento dei Giochi con una squadra ridotta. Estanguet si recò a Tokyo la scorsa estate per le Olimpiadi estive, rinviate di un anno a causa della pandemia Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ildelorganizzatore dei Giochi Olimpici diè risultatoal Covid-19 e dovrà dare forfait per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi diin programma venerdì. Étienne Thobois, amministratore delegato delorganizzatore, potrebbe recarsi in Cina per osservare l’andamento dei Giochi con una squadra ridotta.si recò a Tokyo la scorsa estate per le Olimpiadi estive, rinviate di un anno a causa della pandemia Covid-19. SportFace.

