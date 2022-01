"Non mangia, non sta bene". Sophie, quello che non stanno mostrando: panico nella casa del GfVip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Allarme al Gf vip. Una richiesta d'aiuto molto chiara. Adesso, la concorrente del reality di Alfonso Signorini manda tutti in allarme. "Non mangia e dorme tutto il giorno", dicono alcuni fan che sul canale 55 del digitale terrestre seguono con attenzione quello che accade nella casa più spiata d'Italia. Una situazione allarmante, difficile, che potrebbe essere arrivata al limite. Eppure solo pochi giorni fa aveva raccontato di un regime alimentare che pare preveda anche digiuno: un solo pasto al giorno, senza carboidrati. Una dieta che sembra un "fai da te" assolutamente sconsigliato. Così, sono montate le polemiche ne corso delle ultime ore. Lei, però, sempre nella casa ha detto di voler fare a meno dei cibi spazzatura: un fioretto insieme ad Alessandro Basciano. Che, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Allarme al Gf vip. Una richiesta d'aiuto molto chiara. Adesso, la concorrente del reality di Alfonso Signorini manda tutti in allarme. "None dorme tutto il giorno", dicono alcuni fan che sul canale 55 del digitale terrestre seguono con attenzioneche accadepiù spiata d'Italia. Una situazione allarmante, difficile, che potrebbe essere arrivata al limite. Eppure solo pochi giorni fa aveva raccontato di un regime alimentare che pare preveda anche digiuno: un solo pasto al giorno, senza carboidrati. Una dieta che sembra un "fai da te" assolutamente sconsigliato. Così, sono montate le polemiche ne corso delle ultime ore. Lei, però, sempreha detto di voler fare a meno dei cibi spazzatura: un fioretto insieme ad Alessandro Basciano. Che, a ...

