No! Non hanno aggredito un sindaco brasiliano perché aveva «imposto i passaporti vaccinali per il cibo» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Secondo un video pubblicato tra fine dicembre 2021 e inizio gennaio 2022, nella cittadina brasiliana di Toritama i cittadini avrebbero aggredito il sindaco in quanto pretendeva di imporre il vaccino obbligatorio e, pertanto, un passaporto vaccinale per l’acquisto del cibo. Il video è vero, riguarda un’aggressione realmente avvenuta, ma che nulla ha a che fare con i vaccini e lo stesso sindaco di Toritama. Per chi ha fretta Il 3 novembre 2021 si registra l’aggressione di un uomo presso un centro commerciale di Toritama, in Brasile. L’uomo aggredito non è il sindaco, ma l’avvocato del centro commerciale. L’aggressione non riguarda i vaccini o un passaporto vaccinale, ma la contestazione dei commercianti per l’ampliamento del centro commerciale. Analisi Ecco il testo del post ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Secondo un video pubblicato tra fine dicembre 2021 e inizio gennaio 2022, nella cittadina brasiliana di Toritama i cittadini avrebberoilin quanto pretendeva di imporre il vaccino obbligatorio e, pertanto, un passaporto vaccinale per l’acquisto del. Il video è vero, riguarda un’aggressione realmente avvenuta, ma che nulla ha a che fare con i vaccini e lo stessodi Toritama. Per chi ha fretta Il 3 novembre 2021 si registra l’aggressione di un uomo presso un centro commerciale di Toritama, in Brasile. L’uomonon è il, ma l’avvocato del centro commerciale. L’aggressione non riguarda i vaccini o un passaporto vaccinale, ma la contestazione dei commercianti per l’ampliamento del centro commerciale. Analisi Ecco il testo del post ...

