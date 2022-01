Napoli, Ospina e Meret in bilico? Piace un portiere di Serie A (Di martedì 1 febbraio 2022) Nonostante il mercato sia ormai giunto al termine i club di Serie A, e ovviamente anche il Napoli, si rimettono al lavoro con uno sguardo netto al futuro: con le posizioni di Ospina e Meret sempre più in bilico, gli azzurri hanno messo gli occhi su un altro portiere. Dragowski, FiorentinaNapoli, lotta a due con una big per Dragowski Il Napoli mette gli occhi su Bartlomej Dragowski, portiere polacco in forza alla Fiorentina, in vista della sessione estiva di calciomercato. L’estremo difensore della Viola, però, ha attirato anche l’interesse dell’Inter: al momento i nerazzurri sembrerebbero in svantaggio nella lotta a due per l’ex Empoli tra le altre. A riportarlo è La Nazione. Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 febbraio 2022) Nonostante il mercato sia ormai giunto al termine i club diA, e ovviamente anche il, si rimettono al lavoro con uno sguardo netto al futuro: con le posizioni disempre più in, gli azzurri hanno messo gli occhi su un altro. Dragowski, Fiorentina, lotta a due con una big per Dragowski Ilmette gli occhi su Bartlomej Dragowski,polacco in forza alla Fiorentina, in vista della sessione estiva di calciomercato. L’estremo difensore della Viola, però, ha attirato anche l’interesse dell’Inter: al momento i nerazzurri sembrerebbero in svantaggio nella lotta a due per l’ex Empoli tra le altre. A riportarlo è La Nazione.

