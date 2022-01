Molestie sessuali | cade un’altra accusa nei confronti di Andrew Cuomo

Leggi su open.online

(Di martedì 1 febbraio 2022)dineidi. L’ex governatore non sarà incriminato per le accuse fatte da Virginia Limmiatis. Il district attorney Gregory Oakes. Oakes, pur non mettendo in dubbio la credibilità di Limmiatis, ha concluso che «non c’è una sufficiente base legale» per processare. La donna aveva detto di essere stata molestata durante un evento nel 2017. «Questa indagine chiarisce quello che le vittime, i loro sostenitori, la polizia e i procuratori hanno detto per anni: le attuali normative sulle offesea New York non sono in grado di inchiodare gli autori alle loro responsabilità e di proteggere adeguatamente le vittime», spiega il procuratore. All’inizio di gennaio anche il procuratore ...