Marò | il gip di Roma archivia l' inchiesta su Latorre e Girone

(Di lunedì 31 gennaio 2022), 31 gennaio 2022 " Si chiude, dopo 10 anni, per i dueil capitolo sulla vicenda giudiziaria per la morte di due pescatori indiani. Il gip del Tribunale diAlfonso Sabella ha, infatti, ...

AngeloCiocca : Il gip di #Roma FINALMENTE archivia l'inchiesta sui #marò. Alla fine, la VERITA' ha prevalso. GIUSTIZIA è stata fat… - Agenzia_Ansa : Il gip di Roma ha archiviato l'indagine sui marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre accusati dell'omicidio di… - Corriere : Marò, c’è l’archiviazione. Il gip Sabella ha deciso: cancellata l’accusa di omicidio - marcoranieri72 : RT @AngeloCiocca: Il gip di #Roma FINALMENTE archivia l'inchiesta sui #marò. Alla fine, la VERITA' ha prevalso. GIUSTIZIA è stata fatta. #… - enribarillari : 10 anni di processi basati sul nulla Ora chi li risarcirà? -

Roma, 31 gennaio 2022 " Si chiude, dopo 10 anni, per i dueil capitolo sulla vicenda giudiziaria per la morte di due pescatori indiani. Ildel Tribunale di Roma Alfonso Sabella ha, infatti, archiviato l'inchiesta sui dueSalvatore Girone e ...Caso, archiviazione dell'inchiesta su Latorre e Girone, in merito alla vicenda di due pescatori uccisi a febbraio 2012. Argomenti trattati Caso, ildi Roma archivia l'inchiesta Caso, l'Italia paga risarcimento Caso, l'avvocato: 'Un giorno di rinascita' Caso, ildi Roma archivia l'inchiesta su Salvatore Girone e ...