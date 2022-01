Grande Fratello Vip, il primo finalista e quando va in onda la prossima puntata: la data (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una puntata speciale del Grande Fratello Vip perché lunedì 31 gennaio si conclude in bellezza il mese e verrà decretato il primo finalista di questa lunghissima edizione. Tra i concorrenti al televoto, che potrebbero avere questo ‘privilegio’, ci sono Delia Duran, moglie di Alex Belli, Soleil Sorge, una protagonista indiscussa, e Giucas Casella, che in queste settimane ha fatto divertire tutti. Chi di loro si aggiudicherà il titolo di ‘primo finalista’? View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@GrandeFratellotv) Grande Fratello Vip 2022: chi è il primo finalista? Il pubblico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Unaspeciale delVip perché lunedì 31 gennaio si conclude in bellezza il mese e verrà decretato ildi questa lunghissima edizione. Tra i concorrenti al televoto, che potrebbero avere questo ‘privilegio’, ci sono Delia Duran, moglie di Alex Belli, Soleil Sorge, una protagonista indiscussa, e Giucas Casella, che in queste settimane ha fatto divertire tutti. Chi di loro si aggiudicherà il titolo di ‘’? View this post on Instagram A post shared by(@tv)Vip 2022: chi è il? Il pubblico ...

