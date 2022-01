Gf Vip 6, l’ex fidanzata di Antonio Medugno smentisce di stare ancora con lui ma… (Di lunedì 31 gennaio 2022) Antonio Medugno ha fatto il suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 da meno di una settimana, eppure ha già fatto parecchio chiacchierare il web. Il noto Tiktoker partenopeo non è chiaro infatti se sia attualmente single o impegnato con qualcuna, al di fuori delle mura di Cinecittà. A sganciare la prima bomba in merito era stata l’ex gieffina Clarissa Selassié, che aveva confessato di essere stata raggiunta a Roma proprio dal giovane ventunenne prima di diventare un concorrente ufficiale del Gf Vip. Medugno non aveva né confermato né smentito la notizia, eppure era stata Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ad esprimersi in merito. Attraverso una Instagram Story si era infatti detta sorpresa delle rivelazioni fatte dalla principessa di Etiopia lasciando intendere un trascorso tra i ... Leggi su isaechia (Di lunedì 31 gennaio 2022)ha fatto il suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 da meno di una settimana, eppure ha già fatto parecchio chiacchierare il web. Il noto Tiktoker partenopeo non è chiaro infatti se sia attualmente single o impegnato con qualcuna, al di fuori delle mura di Cinecittà. A sganciare la prima bomba in merito era statagieffina Clarissa Selassié, che aveva confessato di essere stata raggiunta a Roma proprio dal giovane ventunenne prima di diventare un concorrente ufficiale del Gf Vip.non aveva né confermato né smentito la notizia, eppure era stata Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ad esprimersi in merito. Attraverso una Instagram Story si era infatti detta sorpresa delle rivelazioni fatte dalla principessa di Etiopia lasciando intendere un trascorso tra i ...

