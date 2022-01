Advertising

SkyTG24 : Friuli, conducente suv provoca 2 morti e fugge, arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli conducente

Tragedia lungo l'A28 tra Villotta e Azzano Decimo, inVenezia Giulia, dove nella serata di ... Sebbene ferito, ildel Suv è riuscito a dileguarsi tra i campi per poi essere bloccato ...Tremendo schianto inVenezia Giulia, vicino al confine con il Veneto. E' decisamente grave il bilancio dell'... ill'avrebbe abbandonata.Due cugine trevigiane sono morte a causa di un incidente in A28: un Suv ha travolto la loro auto e per loro non c'è stato nulla da fare.Azzano Decimo, ferita una quarta persona: erano tutti sulla stessa utilitaria tamponata da un’auto trovata vuota: il conducente è fuggito. Illesi i passeggeri dell’altro veicolo ...