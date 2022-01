Egan Bernal migliora: tolto il drenaggio al polmone, era collassato. “Prosegue il processo di recupero” (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Prosegue favorevolmente il processo di recupero” di Egan Bernal. Questo è quanto comunica la Clinica Universidad de La Sabana, dove il ciclista è ricoverato da otto giorni in seguito al bruttissimo incidente della scorsa settimana, quando è andato a sbattere contro un pullman. Dopo quattro operazioni (due principali subito dopo l’accaduto, altri due minori un paio di giorni fa), all’alfiere della Ineos Grenadiers è stato tolto il drenaggio al polmone, che era collassato in seguito ad uno pneumotorace da trauma al momento dell’impatto. I medici puntualizzano: “Questo permette di proseguire in maniera soddisfacente nel trattamento del trauma toracico”. I dottori hanno evidenziato che non si presentano segni di infezione e che sono molto ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) “favorevolmente ildi” di. Questo è quanto comunica la Clinica Universidad de La Sabana, dove il ciclista è ricoverato da otto giorni in seguito al bruttissimo incidente della scorsa settimana, quando è andato a sbattere contro un pullman. Dopo quattro operazioni (due principali subito dopo l’accaduto, altri due minori un paio di giorni fa), all’alfiere della Ineos Grenadiers è statoilal, che erain seguito ad uno pneumotorace da trauma al momento dell’impatto. I medici puntualizzano: “Questo permette di proseguire in maniera soddisfacente nel trattamento del trauma toracico”. I dottori hanno evidenziato che non si presentano segni di infezione e che sono molto ...

