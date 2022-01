Due prove scritte e membri interni: le novità della maturità 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) La maturità del 2022. Si ritorna faticosamente verso la normalità dopo una pandemia che ha fortemente influenzato le consuetudini della vita sociale e che ha purtroppo limitato la normale continuazione dell’attività scolastica in presenza, lì dove la scuola è stata più volte identificata come luogo di facile e veloce circolazione del virus. I diversi protocolli relativi allo svolgimento dell’esame di Stato e di terza media, che hanno tenuto in considerazione della mancanza di continuità della didattica in presenza con le sue relative ripercussioni, hanno testimoniato la difficoltà di svolgere valutazioni conclusive sulla formazione degli studenti durante la pandemia, sforzandosi in primo luogo di andare incontro ad eventuali fragilità. Quest’anno con un ulteriore e nuovo decreto che tiene conto ... Leggi su zon (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladel. Si ritorna faticosamente verso la normalità dopo una pandemia che ha fortemente influenzato le consuetudinivita sociale e che ha purtroppo limitato la normale continuazione dell’attività scolastica in presenza, lì dove la scuola è stata più volte identificata come luogo di facile e veloce circolazione del virus. I diversi protocolli relativi allo svolgimento dell’esame di Stato e di terza media, che hanno tenuto in considerazionemancanza di continuitàdidattica in presenza con le sue relative ripercussioni, hanno testimoniato la difficoltà di svolgere valutazioni conclusive sulla formazione degli studenti durante la pandemia, sforzandosi in primo luogo di andare incontro ad eventuali fragilità. Quest’anno con un ulteriore e nuovo decreto che tiene conto ...

Advertising

pxrfectnxw : MA CHE CAZZAROLA VUOL DIRE DUE PROVE SCRITTE E NESSUNA TESINA MA VOLETE ANDARE A FARE IN CULO MADONNA VI ODIO VI ODIO VI ODIO VAFFANCULO - eleonoraricetti : RT @Liucah: Dopo due anni di esami di maturità semplificati tocca a quelli che hanno passato più tempo in DAD di tutti ma che avranno più p… - immensamenteg : @piersticazzi dopo due cabbo di anni di dad pretendono pure le due prove scritte è da pazzi - tommoH28 : RT @casvallycruel: 1) educazione civica fatta a caso + alternanza inesistente= colloquio orale su questi argomenti 2) due anni di dad senza… - giotralenuvole : comunque davvero surreale che noi 2003 siamo sempre quelli più sfigati cioè abbiamo fatto 2 anni di dad come posson… -