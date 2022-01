Covid, lo studio: “Una molecola attiva nel sistema immunitario è in grado di bloccare ogni variante di Sars Cov 2, Omicron inclusa” (Di lunedì 31 gennaio 2022) La ricerca scientifica non smette di cercare risposte su come proteggersi dal Covid. Gli scienziati italiani hanno scoperto che una molecola attiva nella prima linea del sistema immunitario (immunità innata) è in grado di riconoscere e bloccare la proteina Spike di ogni variante nota del virus Sars Cov 2, Omicron inclusa. La scoperta è stata pubblicata su Nature Immunology da Matteo Stravalaci, ricercatore di Humanitas, e Isabel Pagani, ricercatrice dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, e da un team di scienziati coordinati da Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito Humanitas University, Cecilia Garlanda, ricercatrice e docente di Humanitas ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) La ricerca scientifica non smette di cercare risposte su come proteggersi dal. Gli scienziati italiani hanno scoperto che unanella prima linea del(immunità innata) è indi riconoscere ela proteina Spike dinota del virusCov 2,. La scoperta è stata pubblicata su Nature Immunology da Matteo Stravalaci, ricercatore di Humanitas, e Isabel Pagani, ricercatrice dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, e da un team di scienziati coordinati da Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito Humanitas University, Cecilia Garlanda, ricercatrice e docente di Humanitas ...

Advertising

RobertoBurioni : Un altro studio randomizzato conferma l’inefficacia del siero iperimmune per la terapia di COVID-19 nei ricoverati… - HuffPostItalia : 'I vaccinati hanno carica virale 10 volte meno infettiva dei non vaccinati': lo studio - fattoquotidiano : Studenti disabili a casa perché i docenti di sostegno sostituiscono quelli di ruolo assenti per Covid. Le associazi… - VenturiniMiri : RT @GanzoSwan: Pubblicato il più grande studio volto a confrontare il rischio di #miocardite post #vaccino e quello di miocardite post #Cov… - ProDocente : Covid e immunità innata, un nuovo studio italiano scopre un meccanismo di resistenza alla malattia -