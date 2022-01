Covid, da un anno ‘Brigata Aosta’ impegnata in prima linea (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Da oltre un anno anche in Sicilia, come su tutto il territorio nazionale, l’Esercito conduce l’operazione “Eos”, voluta dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, disposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze, per assicurare la capillare distribuzione dei vaccini agli hub vaccinali e alle Aziende Sanitarie Provinciali dislocati su tutto il territorio nazionale. In questo importante sforzo, la Brigata “Aosta”, con i propri reparti dipendenti, ha svolto “un ruolo determinante sin dall’inizio dell’esigenza nel dicembre del 2020, mettendo in campo oltre 400 uomini e 100 mezzi di trasporto che hanno consentito di consegnare, in totale, oltre 2.600.000 dosi di vaccino agli enti e ai centri designati alla somministrazione”. Dopo la delicata fase di distribuzione, la Brigata “Aosta” ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Da oltre unanche in Sicilia, come su tutto il territorio nazionale, l’Esercito conduce l’operazione “Eos”, voluta dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, disposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze, per assicurare la capillare distribuzione dei vaccini agli hub vaccinali e alle Aziende Sanitarie Provinciali dislocati su tutto il territorio nazionale. In questo importante sforzo, la Brigata “Aosta”, con i propri reparti dipendenti, ha svolto “un ruolo determinante sin dall’inizio dell’esigenza nel dicembre del 2020, mettendo in campo oltre 400 uomini e 100 mezzi di trasporto che hconsentito di consegnare, in totale, oltre 2.600.000 dosi di vaccino agli enti e ai centri designati alla somministrazione”. Dopo la delicata fase di distribuzione, la Brigata “Aosta” ha ...

