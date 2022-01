Bufera contro la locandina revisionista dell’assessore di Fd’I (Di martedì 1 febbraio 2022) «Una locandina che sta a metà strada fra un fumetto anni ’50 e i manifesti di propaganda nazista» con queste parola lo storico piemontese Eric Gobetti ha denunciato la nuova iniziativa che la Regione Piemonte sta organizzando in occasione del 10 febbraio, «giorno del ricordo». Giganti neri con la stella rossa che terrorizzano la popolazione civile è, per l’assessore di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, il giusto modo per «creare occasioni di riflessione pubblica sul tema dell’esodo per favorire una narrazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 febbraio 2022) «Unache sta a metà strada fra un fumetto anni ’50 e i manifesti di propaganda nazista» con queste parola lo storico piemontese Eric Gobetti ha denunciato la nuova iniziativa che la Regione Piemonte sta organizzando in occasione del 10 febbraio, «giorno del ricordo». Giganti neri con la stella rossa che terrorizzano la popolazione civile è, per l’assessore di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, il giusto modo per «creare occasioni di riflessione pubblica sul tema dell’esodo per favorire una narrazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

