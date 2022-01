Ancelotti, patentino da allenatore scaduto a dicembre: la curiosità (Di lunedì 31 gennaio 2022) Grana curiosa per Carlo Ancelotti. L'ex allenatore del Milan, ora al Real Madrid, ha il patentino scaduto a dicembre 2021 Leggi su pianetamilan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Grana curiosa per Carlo. L'exdel Milan, ora al Real Madrid, ha il2021

Advertising

cuorecasciavit : Ma il patentino da politico invece com'é che non scade mai?? - Frances13758250 : RT @PianetaMilan: #Ancelotti, patentino da allenatore scaduto a dicembre: la curiosità - infoitsport : Zazzaroni: per la Uefa è scaduto il patentino da allenatore di Ancelotti, gli faranno l'esame? - ilNapolista - infoitsport : Ancelotti: il patentino da allenatore è scaduto. Zazzaroni: 'Cosa ridicola' - infoitsport : Real Madrid: scaduto il patentino di Ancelotti, deve sostenere dei corsi obbligatori per poter allenare - Sportmedi… -