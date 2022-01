Un medico di Brindisi è stato picchiato dai parenti di una donna morta al pronto soccorso (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Un medico è stato aggredito dai familiari di una donna deceduta intorno alle 12 di oggi. L'episodio si è verificato nell'area Covid del pronto soccorso del "Perrino" di Brindisi. Stando a quanto riferito dagli investigatori, una 52enne è arrivata all'ospedale di Brindisi in condizioni estremamente critiche e positiva al Covid. Nelle operazioni di soccorso sarebbe andata in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare. A questo punto i medici, come da protocollo, hanno avvisato dell'evento i familiari che attendevano fuori. I parenti hanno più volte chiesto di poter vedere la donna fino a quando - riferiscono agenti delle forze dell'ordine intervenuti - avrebbero varcato con forza la porta ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Unaggredito dai familiari di unadeceduta intorno alle 12 di oggi. L'episodio si è verificato nell'area Covid deldel "Perrino" di. Stando a quanto riferito dagli investigatori, una 52enne è arrivata all'ospedale diin condizioni estremamente critiche e positiva al Covid. Nelle operazioni disarebbe andata in arresto cardiaco e non c'ènulla da fare. A questo punto i medici, come da protocollo, hanno avvisato dell'evento i familiari che attendevano fuori. Ihanno più volte chiesto di poter vedere lafino a quando - riferiscono agenti delle forze dell'ordine intervenuti - avrebbero varcato con forza la porta ...

