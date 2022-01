Scaletta Sanremo 2022 prima e seconda serata | annunciati i cantanti in gara martedì 1 e mercoledì 2 febbraio

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 30 gennaio 2022)si avvicina e Amadeus ha annunciato chi saranno iprotagonisti dellae delladi questa nuova edizione. Sul palco dell’Ariston arriveranno per primi giganti della musica italiana come Gianni Morandi e Massimo Ranieri. In giornata, è arrivato anche l’annuncio ufficiale che Fiorello sarà di nuovo al fianco del conduttore. I big delladi: chi canta01Come di consueto nelle ultime settimane, il direttore artistico Amadeus ha scelto di nuovo la vetrina del TG1 per un altro atteso annuncio relativo alla 72esima edizione del Festival di. Dopo duetti e super ospiti, mancava infatti solo di conoscere ...