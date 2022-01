Sanremo 2022 | scaletta prima serata

Leggi su funweek

(Di domenica 30 gennaio 2022) : avrà inizio martedì 1 febbraio, alle ore 20.35 circa la 72esima edizione del Festival di. Ad affiancare il conduttore Amadeus nelladi apertura c’è Ornella Muti, che debutta all’Ariston (ecco lapolemica scoppiata con la figlia Naike Rivelli). Ancora non si sa l’ordine di uscita dei Big. Ladellaprevede l’esibizione dellametà dei 25 brani in gara (non sappiamo ancora se saranno 12 o 13). Saranno votati dalla Sala stampa, che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio. LEGGI ANCHE:–, Fiorello ci sarà: ecco quando salirà sul palco Tra gli ospiti di stasera ci sono i Måneskin, che dopo la vittoria dello scorso anno tornano sul palco dell’Ariston. ...