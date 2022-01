Sanremo 2022 | Fiorello in bigodini | siparietto con Amadeus al Tg1

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Uncon accapatoio eè apparso finalmente sulla porta della stanza 407 dell’Hotel Globo di, dovelo cercava da giorni. “Sto qui per inaugurare una serra”, ha scherzato lo showman. “Allora facciamoinsieme”, dicetutto felice. “Porca miseria – risponde Fiore – io parto dopodomani. Ma mi potevi avvertire? Le devi dire queste cose, vai al Tg1 e dille, sennò la gente non le sa”, ha aggiuntoironizzando sul fatto cheha eletto la testata ammiraglia della Rai a Gazzetta Ufficiale del Festival. E infatti poco dopo,, collegato ancora con il Tg1, ha detto che stasera proprio nel tg delle 20 annuncerà la divisione dei cantanti nelle prime due serate del ...

Advertising

vascorossi : VASCO ROSSI 1982 – 2022 40 anni da “VADO AL MASSIMO”…VADO A SANREMO Accadeva il 29 gennaio 1982, al Festival di S… - RadioItalia : L'importanza dei rapporti sani, che permettono di respirare: così @sangiovann1 descrive il suo brano?? L'intervist… - IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco tra scherzi e ironia: 'Stiamo progettando un figlio. Meglio fare un figlio che un disco assieme.… - Nicole231721 : RT @Sanremo__2022: +++IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO È NEGATIVO SANREMO 2022 È SALVO+++ - Hely_aa : RT @Sanremo__2022: +++IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO È NEGATIVO SANREMO 2022 È SALVO+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

... ho un utero malandato" Nella puntata di questo pomeriggio Silvia Toffanin intervisterà una donna icona della musica italiana: Ornella Vanoni che parlerà del prossimo Festival diin onda ...Ciclismo: i più grandi Giri delSpostando l'attenzione al mondo del ciclismo, segnaliamo la Milano -che si svolgerà il 19 marzo, mentre oltralpe si terranno il Giro delle Fiandre il 3 ...Amadeus posta un video in cui bussa alla stanza di hotel, la stessa che ospitò Fiorello anche l'anno scorso ma sconsolato risponde: Non c'è ancora .... Non vorrei ripetermi, ci conosciamo da 35 anni, ...Sono i favoriti con la loro ballad di pianoforte e archi. «Sono stati i nostri genitori a spingerci a partecipare» ...