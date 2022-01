Rally, Lorenzo Bertelli torna nel Mondiale in Svezia con M-Sport (Di domenica 30 gennaio 2022) Lorenzo Bertelli, accompagnato da Simone Scattolin, sarà il primo pilota italiano a debuttare nell’inedita Rally1 del FIA World Rally Championship a fine febbraio in occasione dell’appuntamento in Svezia, seconda tappa del 2022. La coppia guiderà una delle quattro Ford ‘Puma’ di M-Sport, squadra che ha vinto il primo atto di Montecarlo con il veterano Sébastien Loeb dopo una lunghissima lotta contro la Toyota Yaris #1 di Sébastien Ogier. Ricordiamo che i due non saranno presenti sulla neve scandinava, potrebbero tornare nel corso dell’anno. Si tratta di fatti di un ritorno per quest’ultimo che ha partecipato nel 2021 a due prove come wild card (Artic Rally e Safari Rally Kenya). Molte cose come risaputo sono cambiate, le nuove auto ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022), accompagnato da Simone Scattolin, sarà il primo pilota italiano a debuttare nell’inedita1 del FIA WorldChampionship a fine febbraio in occasione dell’appuntamento in, seconda tappa del 2022. La coppia guiderà una delle quattro Ford ‘Puma’ di M-, squadra che ha vinto il primo atto di Montecarlo con il veterano Sébastien Loeb dopo una lunghissima lotta contro la Toyota Yaris #1 di Sébastien Ogier. Ricordiamo che i due non saranno presenti sulla neve scandinava, potrebberore nel corso dell’anno. Si tratta di fatti di un ritorno per quest’ultimo che ha partecipato nel 2021 a due prove come wild card (Artice SafariKenya). Molte cose come risaputo sono cambiate, le nuove auto ...

Advertising

MonteSan89 : RT @Italiaracing: Il #WRC parlerà anche italiano nel prossimo #RallySweden. A prendere il via sulle nevi scandinave ci saranno Lorenzo Bert… - Italiaracing : Il #WRC parlerà anche italiano nel prossimo #RallySweden. A prendere il via sulle nevi scandinave ci saranno Lorenz… - andrea95l : RT @thelastcornerit: WRC | Lorenzo Bertelli al Rally Svezia con una Ford Puma Rally1 - - motorionline : #WRC | Sono stati svelati i primi nomi per il Rally di Svezia, secondo appuntamento del #WRC2022: M-Sport schiera u… - thelastcornerit : WRC | Lorenzo Bertelli al Rally Svezia con una Ford Puma Rally1 - -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Lorenzo WRC - Rally di Svezia 2022, la lista iscritti ufficiale ... che forse ritroveremo affrontarsi al Safari Rally di giugno. Esapekka Lappi debutterà in questa ... Gus Greensmith ed Adrien Fourmaux più il privato Lorenzo Bertelli . Hyundai Motorsport conferma la ...

Predappio, sindaco riceve il forlivese Schiumarini per la sua terza Dakar ...2022 - Il sindaco di Predappio Roberto Canali e l'Assessore comunale allo sport e turismo Lorenzo ... il rally raid più duro al mondo, 44edizione, giungendo al traguardo finale per la terza volta. Un'...

Rally, Lorenzo Bertelli torna nel Mondiale in Svezia con M-Sport OA Sport WRC - Diramato l'elenco iscritti del Rally di Svezia. Come previsto c'è Lappi al posto di Ogier Dopo pochi giorni dal termine del Rally di Monte-Carlo si pensa già alla prossima tappa del WRC: il Rally di Svezia 2022. Sui propri canali, i team hanno fatto sapere quelli che saranno i piloti che p ...

WRC | Rally di Svezia 2022, la lista iscritti ufficiale Qualche giorno fa gli organizzatori del Rally di Svezia hanno divulgato una bozza con i nomi più importanti iscritti al Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2022 in programma il 24-27 febbrai ...

... che forse ritroveremo affrontarsi al Safaridi giugno. Esapekka Lappi debutterà in questa ... Gus Greensmith ed Adrien Fourmaux più il privatoBertelli . Hyundai Motorsport conferma la ......2022 - Il sindaco di Predappio Roberto Canali e l'Assessore comunale allo sport e turismo... ilraid più duro al mondo, 44edizione, giungendo al traguardo finale per la terza volta. Un'...Dopo pochi giorni dal termine del Rally di Monte-Carlo si pensa già alla prossima tappa del WRC: il Rally di Svezia 2022. Sui propri canali, i team hanno fatto sapere quelli che saranno i piloti che p ...Qualche giorno fa gli organizzatori del Rally di Svezia hanno divulgato una bozza con i nomi più importanti iscritti al Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2022 in programma il 24-27 febbrai ...