Qualcuno ha lanciato un grosso sasso contro un pullman di linea (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Un grosso sasso lanciato dal cavalcavia dell'autostrada A16 Napoli - Canosa ha centrato un pullman di linea di passaggio diretto da Napoli a Benevento. La pietra ha sfondato il parabrezza del piano superiore del bus a due piani, senza però colpire nessuno dei passeggeri. L'autista è riuscito a frenare e a mettere al sicuro i viaggiatori, che in preda al panico si erano riversati al piano inferiore. Poi l'operatore ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto, lungo l'autostrada nei pressi di Montemiletto, in provincia di Avellino, è intervenuta una pattuglia della Polstrada. Dopo i primi accertamenti il bus è stato scortato fino ad Avellino. Sono in corso le indagini della Polstrada per risalire ai responsabili. Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Undal cavalcavia dell'autostrada A16 Napoli - Canosa ha centrato undidi passaggio diretto da Napoli a Benevento. La pietra ha sfondato il parabrezza del piano superiore del bus a due piani, senza però colpire nessuno dei passeggeri. L'autista è riuscito a frenare e a mettere al sicuro i viaggiatori, che in preda al panico si erano riversati al piano inferiore. Poi l'operatore ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto, lungo l'autostrada nei pressi di Montemiletto, in provincia di Avellino, è intervenuta una pattuglia della Polstrada. Dopo i primi accertamenti il bus è stato scortato fino ad Avellino. Sono in corso le indagini della Polstrada per risalire ai responsabili.

Advertising

ilcirotano : Qualcuno ha lanciato un grosso sasso contro un pullman di linea - - callivee : qualcuno in residenza ha appena lanciato un urlo disumano ......io soon - Viks83F : @Pattizia6 @borghi_claudio È un segnale lanciato agli alleati. FI vuole Draghi e probabilmente anche qualcuno in Le… - Xixonto1 : RT @halesia2004: @intuslegens Vanno arrestati tutti e subito! Cateno De Luca, Sindaco di Messina è disperato e ha lanciato un drammatico a… - princicessaleya : RT @solbia000: Avesse lanciato Soleil in aria il piramidale qualcuno se lo sarebbe fatto arrivare in un occhio per accusarla di omicidio #g… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno lanciato Qualcuno ha lasciato un grosso sasso contro un pullman di linea AGI - Un grosso sasso lanciato dal cavalcavia dell'autostrada A16 Napoli - Canosa ha centrato un pullman di linea di passaggio diretto da Napoli a Benevento. La pietra ha sfondato il parabrezza del piano superiore del bus ...

Vi racconto Sergio Mattarella ministro della Difesa ...della squadriglia dalla missione ha rilasciato un'intervista dove ha raccontato di aver lanciato ... Sarà un Presidente rispettoso, ma, se qualcuno ritenesse che la sua silenziosa signorilità sia in ...

Qualcuno ha lasciato un grosso sasso contro un pullman di linea AGI - Agenzia Italia Fotografo cade in strada a Parigi. Nessuno lo aiuta, muore dopo 9 ore Costernazione ma anche polemiche in Francia per la morte del fotografo svizzero René Robert, caduto in una strada trafficata di Parigi e rimasto per terra nove ore nell’indifferenza generale fino a qu ...

AGI - Un grosso sassodal cavalcavia dell'autostrada A16 Napoli - Canosa ha centrato un pullman di linea di passaggio diretto da Napoli a Benevento. La pietra ha sfondato il parabrezza del piano superiore del bus ......della squadriglia dalla missione ha rilasciato un'intervista dove ha raccontato di aver... Sarà un Presidente rispettoso, ma, seritenesse che la sua silenziosa signorilità sia in ...Costernazione ma anche polemiche in Francia per la morte del fotografo svizzero René Robert, caduto in una strada trafficata di Parigi e rimasto per terra nove ore nell’indifferenza generale fino a qu ...