Pallamano | Europei 2022 | la Svezia fa festa a Budapest | la Spagna abdica dopo due successi consecutivi

(Di domenica 30 gennaio 2022) Termina con la vittoria dellal’edizionedeglidi, con la formazione scandinava che è riuscita ad imporsi per 27-26 sulla, al termine di una gara dalle mille emozioni e risolta solamenteil suono della sirena. A partire meglio è proprio la, che sblocca il punteggio con il solito Jim Gottfridsson, miglior giocatore del torneo, raddoppiando immediatamente grazie alla rete di Oscar Bergendahl. La squadra iberica spinge sull’acceleratore, corre veloce e trova spazi al centro, ma per ben due volte è l’estremo difensore Andreas Palicka a negare il pareggio alle Furie Rosse. Al 28? Linus Persson commette infrazione di passi e dal susseguente time-out latrova finalmente il pari sull11-11, messo a segno ...

Nella ripresa i giallo - blu hanno toccato il massimo vantaggio sul 19 - 14, trascinati ancora dal proprio centrale, mentre la Francia si è affidata invece alle penetrazioni di Ameryc Minne e Hugo ... Termina con la vittoria della Svezia l'edizione 2022 degli Europei di pallamano, con la formazione scandinava che è riuscita ad imporsi per 27-26 sulla Spagna, al termine di una gara dalle mille emozi ... a Squadra spagnola di pallamano disputa questa domenica alle Finale europea contro Svezia. La squadra di Jordi Ribera, che difende il titolo conquistato nelle ...