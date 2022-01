Mattarella bis | perché Salvini non ha perso

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 gennaio 2022) Veramente è Matteoil grande sconfitto di queste fibrillanti giornate conclusesi con la richiesta di restare fatta a Sergioda tutti i capogruppo della maggioranza? Certo, il Capitano, come lo chiamano i suoi, si è mosso freneticamente in questi giorni bruciando una dopo l’altra diverse opzioni, cioè affidando a se stesso un ruolo di king maker che alla fine non ha portato da nessuna parte. O, meglio, ha portato alla conferma dello status quo, al già sperimentato ticket di successo Sergio-Mario Draghi. Valeva la pena agitarsi così tanto? Ragioniamo. Il leader della Lega aveva in questa avventura sostanzialmente due scopi: evitare che il presidente del consiglio “traslocasse” sul Colle più alto; tenere unito il centrodestra e farsene leader di fatto. 1. Il primo punto, che segnava una convergenza completa ...