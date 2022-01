Loretta Goggi e la verità su Raffaella Carrà: “Non eravamo rivali” (Di domenica 30 gennaio 2022) Raffaella Carrà e Loretta Goggi :“La rivalità non esisteva. In realtà io non avevo niente a che vedere con la danza di Raffaella, venivo dalla prosa, sono stata scelta perché Baudo mi aveva sentito fare delle imitazioni” sono queste le parole che la stessa Goggi ha rilasciato nella sua intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, concludendo poi: “Ai giornali in quel periodo faceva comodo pensare che potessi essere una che spodestava Raffaella Carrà. Ma non era nelle mie intenzioni, i nostri erano mondi diversi”. Insomma pare proprio che tra le due non ci fosse nessun tipo di inimicizia visto e considerato che le cose che facevano erano molto diverse, come la giudice di Tale e Quale show ha ammesso. Quella di questa sera sarà ancora una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022):“Latà non esisteva. In realtà io non avevo niente a che vedere con la danza di, venivo dalla prosa, sono stata scelta perché Baudo mi aveva sentito fare delle imitazioni” sono queste le parole che la stessaha rilasciato nella sua intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, concludendo poi: “Ai giornali in quel periodo faceva comodo pensare che potessi essere una che spodestava. Ma non era nelle mie intenzioni, i nostri erano mondi diversi”. Insomma pare proprio che tra le due non ci fosse nessun tipo di inimicizia visto e considerato che le cose che facevano erano molto diverse, come la giudice di Tale e Quale show ha ammesso. Quella di questa sera sarà ancora una ...

