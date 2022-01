Latina, focolaio all’ospedale Goretti: positive 10 persone (Di domenica 30 gennaio 2022) focolaio all’ospedale Goretti di Latina. Purtroppo, il virus all’interno della struttura ospedaliera sembra non voler rallentare la propria corsa. Infatti, dopo numerose positività registrate tra il personale sanitario ecco che se ne aggiunge una nuova. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 11.533 nuovi casi e 7 morti. Il rapporto tra positivi e tampone e al 12.7% focolaio all’ospedale Goretti Questa volta il focolaio ha interessato l’Unità di terapia intensive cardiologica —Utic — e secondo quanto si apprende, sarebbero 10 le persone contagiate. In particolare 7 di esse fanno parte del personale sanitario mentre le restanti 3 sono pazienti. Una situazione delicata, che evidenzia le problematiche inerenti alla carenza di personale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022)di. Purtroppo, il virus all’interno della struttura ospedaliera sembra non voler rallentare la propria corsa. Infatti, dopo numerose positività registrate tra il personale sanitario ecco che se ne aggiunge una nuova. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 11.533 nuovi casi e 7 morti. Il rapporto tra positivi e tampone e al 12.7%Questa volta ilha interessato l’Unità di terapia intensive cardiologica —Utic — e secondo quanto si apprende, sarebbero 10 lecontagiate. In particolare 7 di esse fanno parte del personale sanitario mentre le restanti 3 sono pazienti. Una situazione delicata, che evidenzia le problematiche inerenti alla carenza di personale ...

