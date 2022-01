Lacrimogeni contro i manifestanti anti - golpe in Sudan (Di domenica 30 gennaio 2022) Le forze di sicurezza Sudanesi hanno sparato gas Lacrimogeni contro migliaia di persone che protestavano oggi per il governo civile e contro il colpo di stato militare avvenuto ad ottobre. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Le forze di sicurezzaesi hanno sparato gasmigliaia di persone che protestavano oggi per il governo civile eil colpo di stato militare avvenuto ad ottobre. Le ...

Advertising

ladyonorato : La straordinaria protesta dei camionisti contro gli obblighi va€€inali in Canada: le cariche e i lacrimogeni della… - fisco24_info : Lacrimogeni contro i manifestanti anti-golpe in Sudan: A lanciarli le forze sicurezza. Migliaia i dimostranti in pi… - evelynbani : RT @ladyonorato: La straordinaria protesta dei camionisti contro gli obblighi va€€inali in Canada: le cariche e i lacrimogeni della polizia… - AlbertodaSomma : RT @ladyonorato: La straordinaria protesta dei camionisti contro gli obblighi va€€inali in Canada: le cariche e i lacrimogeni della polizia… - Daniela66395875 : RT @ladyonorato: La straordinaria protesta dei camionisti contro gli obblighi va€€inali in Canada: le cariche e i lacrimogeni della polizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lacrimogeni contro Lacrimogeni contro i manifestanti anti - golpe in Sudan Le forze di sicurezza sudanesi hanno sparato gas lacrimogeni contro migliaia di persone che protestavano oggi per il governo civile e contro il colpo di stato militare avvenuto ad ottobre. Le manifestazioni si sono svolte principalmente nella ...

A Bruxelles si scatena la violenza no vax: aggredito giornalista della Dire ...con 70 arresti e diversi feriti tra manifestanti e agenti di polizia la manifestazione contro le ... Diversi agenti colpiti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni . La folla di ...

Lacrimogeni contro i manifestanti anti-golpe in Sudan - Africa Agenzia ANSA Lacrimogeni contro i manifestanti anti-golpe in Sudan (ANSA) - KHARTOUM, 30 GEN - Le forze di sicurezza sudanesi hanno sparato gas lacrimogeni contro migliaia di persone che protestavano oggi per il governo civile e contro il colpo di stato militare avve ...

Bruxelles, tensioni alla manifestazione contro le restrizioni Covid: la polizia usa idranti e lacrimogeni - Il Presa d'assalto la sede del Servizio di azione esterna dell'Unione .... Nel corso della protesta sono scoppiate le prime tensioni con le forze dell'ordine che hanno fatto scudo usando lacrimogeni e id ...

Le forze di sicurezza sudanesi hanno sparato gasmigliaia di persone che protestavano oggi per il governo civile eil colpo di stato militare avvenuto ad ottobre. Le manifestazioni si sono svolte principalmente nella ......con 70 arresti e diversi feriti tra manifestanti e agenti di polizia la manifestazionele ... Diversi agenti colpiti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas. La folla di ...(ANSA) - KHARTOUM, 30 GEN - Le forze di sicurezza sudanesi hanno sparato gas lacrimogeni contro migliaia di persone che protestavano oggi per il governo civile e contro il colpo di stato militare avve ...Presa d'assalto la sede del Servizio di azione esterna dell'Unione .... Nel corso della protesta sono scoppiate le prime tensioni con le forze dell'ordine che hanno fatto scudo usando lacrimogeni e id ...