Inter, Inzaghi guarito dal Covid: sarà in panchina nel derby con Milan (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Buone notizie per l’Inter. Il tecnico Simone Inzaghi è risultato negativo al tampone e potrà quindi tornare ad allenare i nerazzurri. Il 45enne piacentino sarà quindi regolarmente in panchina nel derby con il Milan in programma sabato prossimo alla ripresa del campionato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Buone notizie per l’. Il tecnico Simoneè risultato negativo al tampone e potrà quindi tornare ad allenare i nerazzurri. Il 45enne piacentinoquindi regolarmente innelcon ilin programma sabato prossimo alla ripresa del campionato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Simone Inzaghi è risultato positivo ad un tampone di controllo effettuato in data odierna ?? - Inter : ?? | VITTORIA ?? La gioia di mister Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi #InterVenezia #FORZAINTER ???? - AlfredoPedulla : #Inter: #Inzaghi gradisce #Caicedo, nessuna chance per #Zaza. Vertice forse martedì per una valutazione completa.… - lifestyleblogit : Inter, Inzaghi guarito dal Covid: sarà in panchina nel derby con Milan - - calciomercatoit : ??Sarà un febbraio di fuoco per l'#Inter di Simone #Inzaghi che dovrà sfidare #Milan, #Roma, #Napoli e #Liverpool… -