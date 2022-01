Finale Tali e Quali Show 2022, quando va in onda l’ultima puntata del programma di Rai 1: data e orario (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono rimasti delusi i telespettatori che ieri sera avrebbero voluto vedere l’ultima puntata di Tali e Quali Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ieri si sarebbe infatti dovuto decretare il vincitore di questa edizione, ma a causa dell’elezione del Presidente della Repubblica, lo Show non è andato in onda. Leggi anche: Chi ha vinto Tali e Quali 2022? Il nome del vincitore e cosa è successo sabato 29 gennaio Tali e Quali: programma cancellato per dare spazio a Porta a porta-Speciale Quirinale Tali e Quali è stato cancellato all’ultimo minuto con un cambio di programmazione Rai per dare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono rimasti delusi i telespettatori che ieri sera avrebbero voluto vederedi, ildi Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ieri si sarebbe infatti dovuto decretare il vincitore di questa edizione, ma a causa dell’elezione del Presidente della Repubblica, lonon è andato in. Leggi anche: Chi ha vinto? Il nome del vincitore e cosa è successo sabato 29 gennaiocancellato per dare spazio a Porta a porta-Speciale Quirinaleè stato cancellato all’ultimo minuto con un cambio dizione Rai per dare ...

