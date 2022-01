Delia Duran segue un copione? I sospetti di Jessica Selassié e Manila Nazzaro (Di domenica 30 gennaio 2022) Al centro dei rumors relativi al GF vip c’è ancora una volta Delia Duran. Le dinamiche che hanno portato la modella a fare il suo ingresso all’interno della casa hanno da sempre insospettito il pubblico del reality e anche i concorrenti stessi. Sono mesi, infatti, che l’argomento più discusso della trasmissione è il triangolo fra lei, il marito Alex Belli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Il rapporto che l’attore ha instaurato con la 27enne Durante la sua permanenza nello show ha più volte fatto infuriare Duran, la quale ha molto sofferto a causa della loro evidente alchimia e dei baci appassionati che i due si sono scambiati di fronte alle telecamere. Dopo l’eliminazione di Belli, però, l’arrivo della modella al Grande Fratello è sembrato a detta di molti un modo per la coppia di ... Leggi su diredonna (Di domenica 30 gennaio 2022) Al centro dei rumors relativi al GF vip c’è ancora una volta. Le dinamiche che hanno portato la modella a fare il suo ingresso all’interno della casa hanno da sempre into il pubblico del reality e anche i concorrenti stessi. Sono mesi, infatti, che l’argomento più discusso della trasmissione è il triangolo fra lei, il marito Alex Belli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Il rapporto che l’attore ha instaurato con la 27ennete la sua permanenza nello show ha più volte fatto infuriare, la quale ha molto sofferto a causa della loro evidente alchimia e dei baci appassionati che i due si sono scambiati di fronte alle telecamere. Dopo l’eliminazione di Belli, però, l’arrivo della modella al Grande Fratello è sembrato a detta di molti un modo per la coppia di ...

Advertising

Vania54078993 : Gf Vip, Delia Duran senza freni: «Ecco come scelgo le donne per me e Alex». Stasera due nuovi ingressi. Le anticipa… - rossonero_fabio : #GFvip GF Vip 6, i vip beccano Delia Duran…leggere un copione? Ecco cos’è successo 15:20 - IsaeChia : #GfVip 6, nessun copione-gate: Manila Nazzaro parla con Delia Duran che le svela tutta la verità! L'ex Miss Italia… - infoitcultura : Delia Duran segue un copione? I sospetti di Jessica Selassié e Manila Nazzaro - zazoomblog : GF Vip Delia Duran è stata “scoperta”: la rivelazione crea il caos - #Delia #Duran #stata #“scoperta”: -