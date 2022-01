“Contatti in corso”: calciomercato Roma, ancora un affare a centrocampo (Di domenica 30 gennaio 2022) calciomercato Roma, il club pensa al prossimo affare da piazzare per il centrocampo: Contatti avviati, il giocatore può partire La Roma lavora sotto traccia per piazzare al meglio i propri colpi di mercato. Dopo l’arrivo di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, il club giallorosso pensa anche a come agire al meglio con coloro che vengono considerati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022), il club pensa al prossimoda piazzare per ilavviati, il giocatore può partire Lalavora sotto traccia per piazzare al meglio i propri colpi di mercato. Dopo l’arrivo di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, il club giallorosso pensa anche a come agire al meglio con coloro che vengono considerati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - marcoconterio : ?? ??? #Inter attiva sul fronte attaccante. Contatti adesso in corso col #Genoa per Felipe Caicedo ???? . Si può chiude… - AlfredoPedulla : #Muriqi-#Maiorca: contatti confermati. Si lavora sulla formula, ma la trattativa è in corso - rubber85 : @floraa93 @Wolves ' Contatti in corso tra il Wolverhampton e l'entourage di Ramsey ' - bianconerodoc10 : RT @girpelliano: Contatti in corso tra il Wolverhampton e l'entourage di #Ramsey. [Ekrem Konur ????] COSA CAZZO STA SUCCEDENDO -