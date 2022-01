Canone Rai 2021, puoi ottenere il rimborso: in quali casi accade (Di domenica 30 gennaio 2022) puoi ottenere il rimborso per il Canone Rai dell’anno 2021: scopri se rientri nella lista e come fare domanda. È possibile richiedere e ottenere il rimborso per il Canone Rai pagato lo scorso anno, lo sapevi? Ecco come fare richiesta e verificare se ti spetta. Non dovrai più pagare! RaiIl Canone Rai (o Canone tv) è un’imposta che è tenuto a pagare “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi”. Il fattore che ne impone il pagamento è la detenzione dell’apparecchio e quindi resta obbligatorio indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. Eppure c’è un modo per ricevere il rimborso della spesa ... Leggi su vesuvius (Di domenica 30 gennaio 2022)ilper ilRai dell’anno: scopri se rientri nella lista e come fare domanda. È possibile richiedere eilper ilRai pagato lo scorso anno, lo sapevi? Ecco come fare richiesta e verificare se ti spetta. Non dovrai più pagare! RaiIlRai (otv) è un’imposta che è tenuto a pagare “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi”. Il fattore che ne impone il pagamento è la detenzione dell’apparecchio e quindi resta obbligatorio indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. Eppure c’è un modo per ricevere ildella spesa ...

