Calciomercato Sassuolo: incontro per Lucca. Manca ancora l'intesa (Di lunedì 31 gennaio 2022) tra i neroverdi e i toscani Il Sassuolo insiste per assicurarsi Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa. Come riporta Sky Sport È previsto a breve un incontro tra i neroverdi e il Pisa per discutere dell'attaccante azzurro. Dopo aver preso Ciervo e Moro Carnevali vuole chiudere per un altro prospetto di livello. Manca però ancora l'intesa con i toscani che vorrebbero almeno 10 milioni fissi più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

