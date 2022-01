Calciomercato | arriva il no che stravolge i piani del Milan

Advertising

Gazzetta_it : Juve, #Zakaria stasera arriva a Torino. Domattina le visite mediche - SassuoloUS : #Calciomercato: nuovo acquisto in casa Sassuolo, dalla Roma arriva l'attaccante Riccardo #Ciervo! Benvenuto in ner… - DiMarzio : .@sampdoria | Depositato in Lega il contratto di Stefano #Sensi: il centrocampista arriva in prestito dall’@Inter - roberto1974juve : RT @Gazzetta_it: Juve, #Zakaria stasera arriva a Torino. Domattina le visite mediche - LBuconi : #Peacara arriva l’attaccante #Cernigoi dal #Seregno. #Ternana ecco #Bogdan dalla #Salernitana. #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato arriva

Commenta per primo Accostato anche alla Juventus, Donny van de Beek andrà all'Everton. Il centrocampista olandesein prestito dal Manchester United.Colpo in attacco della Sampdoria . Il club ligure ha annunciato l'acquisto a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Vladyslav Supryaga , classe 2000 in arrivo dalla Dinamo Kiev. Il 21ennein blucerchiato in prestito fino a giugno 2023 con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Domenica sono previste le visite mediche.Silvio Baldini ha commentato nella mixed zone la vittoria del Palermo contro il Monterosi Tuscia per 2-0 in Serie C Girone C ...Bloccato l'arrivo di un nuovo difensore, almeno per adesso, Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno concentrando sulle cessioni. In mattinata è circolata la notizia della vendita di Milos Kerkez de ...