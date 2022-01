Baldini: “Non esistono titolari, la squadra sta bene. Felici? Ha bisogno di una cosa” (Di domenica 30 gennaio 2022) Le parole del tecnico rosanero nella conferenza stampa al termine della sfida interna contro il Monterosi terminata per 2-0 in favore del Palermo Leggi su mediagol (Di domenica 30 gennaio 2022) Le parole del tecnico rosanero nella conferenza stampa al termine della sfida interna contro il Monterosi terminata per 2-0 in favore del Palermo

Advertising

Mediagol : Baldini: “La rosa non va stravolta. Sono un tifoso del Palermo, non un professore” - Mediagol : Baldini: “Non esistono titolari, la squadra sta bene. Felici? Ha bisogno di una cosa” - AndresCorderos : RT @Cianciu75: @Marcotti @mastroif @tutticonvocati Giugno 2013: Franco Baldini lascia la Roma e si accasa al Tottenham. Due mesi dopo reali… - Cianciu75 : @Marcotti @mastroif @tutticonvocati Giugno 2013: Franco Baldini lascia la Roma e si accasa al Tottenham. Due mesi d… - drugo79 : @P_Rocchetti87 Non mi hai capito,strapagato dall'amico,dirigente attivo in realtà, Baldini. No quando venne a Roma… -