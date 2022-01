Automobile a fuoco in galleria | traffico bloccato sulla superstrada

Advertising

Webmartetv : Augusta | Via Frixa: in fiamme un'auto abbandonata - -

Ultime Notizie dalla rete : Automobile fuoco

corriereadriatico.it

MUCCIA - La strada statale 77 'Della Val di Chienti' è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Civitanova per un'autovettura in fiamme all'interno della galleria 'Maddalena'. L'emergenza nel ...... in un terribile sinistro che ha visto l'sulla quale viaggiava come passeggera finire ... attivatisi anche con l'elimedica, automedica e due ambulanze e con loro dei vigili del. Risulta ...Giornata di superlavoro, oggi per i vigili del fuoco. Attorno alle 16 di oggi i pompieri sono dovuti intervenire, assieme ai soccorritori del 118, a Ponna in Val d’Intelvi. In località Boffalora, atto ...I vigili del fuoco del distaccamento di Centro Valle Intelvi, sono intervenuti oggi alle 16 per recuperare due persone finite con la propria auto in un burrone. E’ successo nel comune di Ponna, ...